Каждый пятый человек на Земле заражен паразитическим круглым червем токсокарой

Сегодня, 14:09

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Каждый пятый человек на Земле заражен паразитическим круглым червем токсокарой

Ученые заявили о том, что 19 процентов всех жителей земного шара хотя бы раз были заражены паразитическим круглым червем токсокарой, завили ученые. Вывод был сделан после того, как научным деятелям удалось полностью проанализировать и обработать данные 250 ранее проведенных исследований.

Токсокары – круглые паразитические черви, которые в организм человека проникают из экскрементов котов, собак и лисов. Это уже взрослые особи, которые оселяются в кишечнике и приводят к развитию серьезных недугов - например, отеков, лихорадки и даже пневмонии.

Токсокары откладывают яйца, но в организме человека не размножаются. Опасность личинок в том, что они мигрируют из кишечника и могут проникнуть, например, внутрь глаза.

От глистов можно избавиться, но главное их вовремя выявить. На наличие заболевания могут указывать тошнота, рвота, сопровождаемая болевыми ощущениями, изменившийся цвет кожных покровов и постоянное, непроходящее, ощущение дискомфорта в кишечнике.

Медики предупреждают, самый лучший метод профилактики - гигиена рук. Также нельзя забывать о необходимости мытья продуктов.

В зоне особого риска заражения находятся люди, которые работают на земле, владельцы домашних животных, а также жители стран с влажным климатом.

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