Xiaomi выпустила для Redmi Note 8 Pro сверхпрочное защитное стекло

Специально для смартфона Redmi Note 8 Pro компания Xiaomi разработала новое защитное стекло Xiaomi Mi Protective Glass.

На сегодняшний день смартфон Redmi Note 8 Pro является одним из самых популярных среди смартфонов от Xiaomi. Так что нет ничего удивительного, что именно для этого смартфона и было создано уникальное сверхпрочное стекло.

Это защитное 2.5D стекло было выполнено в сотрудничестве с компанией Corning. Хотя толщина этого стекла лишь 0,4 мм, оно, заявляют разработчики, обеспечивает высокий уровень защиты дисплея гаджета. Это стекло, утверждают в Xiaomi, лучше существующих сейчас закаленных стекол для смартфонов.

Стекло Xiaomi Mi Protective Glass проходит дополнительный процесс обработки, который обеспечивает в 5 раз лучшую защиту от царапин при контакте с острыми предметами. Также оно лучше защищает гаджет при падении, пишет IXBT.

У стекла Xiaomi Mi Protective Glass степень твердости 9Н, утверждает производитель.

Стоит отметить, что это стекло имеет высокий коэффициент пропускания света. Оно получило олеофобное покрытие, которое уменьшает блики, а также предотвращает появление отпечатков пальцев и пятен.

Цена стекла Mi Protective Glass для Redmi Note 8 Pro составляет около 5,5 доллара США.