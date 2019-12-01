Xiaomi выпустила для Redmi Note 8 Pro сверхпрочное защитное стекло

Сегодня, 13:32

0

Image
Xiaomi выпустила для Redmi Note 8 Pro сверхпрочное защитное стекло

Специально для смартфона Redmi Note 8 Pro компания Xiaomi разработала новое защитное стекло Xiaomi Mi Protective Glass.
На сегодняшний день смартфон Redmi Note 8 Pro является одним из самых популярных среди смартфонов от Xiaomi. Так что нет ничего удивительного, что именно для этого смартфона и было создано уникальное сверхпрочное стекло.
Это защитное 2.5D стекло было выполнено в сотрудничестве с компанией Corning. Хотя толщина этого стекла лишь 0,4 мм, оно, заявляют разработчики, обеспечивает высокий уровень защиты дисплея гаджета. Это стекло, утверждают в Xiaomi, лучше существующих сейчас закаленных стекол для смартфонов.

Стекло Xiaomi Mi Protective Glass проходит дополнительный процесс обработки, который обеспечивает в 5 раз лучшую защиту от царапин при контакте с острыми предметами. Также оно лучше защищает гаджет при падении, пишет IXBT. 
У стекла Xiaomi Mi Protective Glass степень твердости 9Н, утверждает производитель.
Стоит отметить, что это стекло имеет высокий коэффициент пропускания света. Оно получило олеофобное покрытие, которое уменьшает блики, а также предотвращает появление отпечатков пальцев и пятен.
Цена стекла Mi Protective Glass для Redmi Note 8 Pro составляет около 5,5 доллара США.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Techno News»

Лента

Американец получил 15 лет за сожжения флага ЛГБТ, но о содеянном не сожалеет

Сегодня, 15:06

Медики назвали 6 предупреждающих сигналов организма об опасных нарушениях

Сегодня, 14:33

Каждый пятый человек на Земле заражен паразитическим круглым червем токсокарой

Сегодня, 14:09

Девушка и ее малолетний брат провалились под лед в Ивановской области

Сегодня, 13:56

Российские «Триумфы» утерли нос над Анкарой американским истребителям F-16

Сегодня, 13:35

Xiaomi выпустила для Redmi Note 8 Pro сверхпрочное защитное стекло

Сегодня, 13:32

Турчинов оспорил слова Путина об «истинно русских землях»

Сегодня, 13:23

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle