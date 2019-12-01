Корпорация Apple стала рекордсменом по прибыли на рынке смартфонов

По итогам третьего квартала текущего финансового года американская корпорация Apple стала лучшей по полученной прибыли на мировом рынке смартфонов.

При этом общая мировая прибыль стала меньше на 11% в сравнении с таким же периодом 2018 года, о чем сообщила аналитическая компании Counterpoint. Согласно данным отчетности, за июль-сентябрь 2019 года прибыль компании достигла 12 млрд долларов.

Эксперты считают, что снижение прибыли могло возникнуть на фоне расширения линейки моделей средней ценовой категории, тогда как доходы в сегменте дорогих смартфонов у компании сократились.

Добиться положительных результатов в третьем квартале среди 10 самых известных брендов смогли только Huawei и Samsung.

Анализируя ситуацию с падением продаж дорогих смартфонов, эксперты отмечают, что в этом году наблюдается тенденция по удлинению цикла замены смартфонов премиум-класса. Выпуск новых устройств не повлиял на пользователей. Спросом дорогостоящие гаджеты от Apple по-прежнему пользуются в ЕС, США и Японии.

Исходя из данных, предоставленных компаниями, Apple получила 32% мирового дохода и 66% чистой прибыли, на втором месте находится Samsung с её 17% дохода. Успех корейской компании эксперты связывают с выходом на рынок смартфонов серии Galaxy Note 10.

Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi также вошли в топ самых продаваемых. Они занимают существенное место в сегменте бюджетных смартфонов.