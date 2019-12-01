Камера Samsung Galaxy S11 получит рекордный зум

Вчера, 22:08

0

Image
Камера Samsung Galaxy S11 получит рекордный зум

Знаменитый сетевой инсайдер Ice Universe, едва ли не ежедневно выкладывающий в сети правдивую и эксклюзивную информацию о новинках, которые готовятся к выходу, обнародовал новые сведения о камере Samsung Galaxy S11.

Информатор уверяет, что она будет уникальной и равной ей не будет. Телеобъектив, разрешение которого будет не менее 48 Мп, получит весь модельный ряд флагманов. Речь о моделях Samsung Galaxy S11, S11e и S11+.

Модуль, по заверению инсайдера, позволит добиться просто невероятного увеличения (зума). Правда, он не уточнил, о каких конкретно значениях может идти речь.

Ранее стало известно, что в стандартной версии смартфона Samsung Galaxy S11 производитель установит сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп. Его дебют на рынке состоялся не с «родным» смартфоном - первым датчик вышел в устройствах Xiaomi Mi CC9 Pro и Xiaomi Mi Note 10.

У Samsung Galaxy S11+ будет свой, эксклюзивный, датчик. Разрешение будет такое же - 108 Мп. Оптический формат - 1/1,3 дюйма, передает iXBT.com. Называется датчик Samsung ISOCELL Bright HM1 и сделан он по более продвинутой технологии Tetracell.

Предполагается, что новая линейка флагманов от производителя из Южной Кореи будет презентована 18 февраля будущего года.

Читайте нас на канале Яндекс.Дзен «Techno News»

Лента

Руководитель «Уральских пельменей» опроверг слухи о прощальном туре

Вчера, 22:11

Камера Samsung Galaxy S11 получит рекордный зум

Вчера, 22:08

В Нальчике убили корову и раскидали останки у мусорных баков

Вчера, 21:46

Медики рассказали, чем может навредить организму чай с лимоном

Вчера, 21:03

Боец ММА, не пропустив ни одного удара, проиграл за 9 секунд

Вчера, 19:20

В подмосковном Ступино зарезали бухгалтера горадминистрации. Тело пролежало в доме двое суток

Вчера, 17:31

Эксперты составили Топ-5 лучших бюджетных смартфонов 2019 года

Вчера, 17:30

Загрузка...

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle