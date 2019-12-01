Камера Samsung Galaxy S11 получит рекордный зум

Знаменитый сетевой инсайдер Ice Universe, едва ли не ежедневно выкладывающий в сети правдивую и эксклюзивную информацию о новинках, которые готовятся к выходу, обнародовал новые сведения о камере Samsung Galaxy S11.

Информатор уверяет, что она будет уникальной и равной ей не будет. Телеобъектив, разрешение которого будет не менее 48 Мп, получит весь модельный ряд флагманов. Речь о моделях Samsung Galaxy S11, S11e и S11+.

Модуль, по заверению инсайдера, позволит добиться просто невероятного увеличения (зума). Правда, он не уточнил, о каких конкретно значениях может идти речь.

Ранее стало известно, что в стандартной версии смартфона Samsung Galaxy S11 производитель установит сенсор Samsung ISOCELL Bright HMX на 108 Мп. Его дебют на рынке состоялся не с «родным» смартфоном - первым датчик вышел в устройствах Xiaomi Mi CC9 Pro и Xiaomi Mi Note 10.

У Samsung Galaxy S11+ будет свой, эксклюзивный, датчик. Разрешение будет такое же - 108 Мп. Оптический формат - 1/1,3 дюйма, передает iXBT.com. Называется датчик Samsung ISOCELL Bright HM1 и сделан он по более продвинутой технологии Tetracell.

Предполагается, что новая линейка флагманов от производителя из Южной Кореи будет презентована 18 февраля будущего года.