Samsung Galaxy Fold 2 сделали раскладушкой

Инсайдер Бен Гескин рассказал о новом Samsung Galaxy Fold 2, который появится в продаже в следующем году.

По его словам, этот смартфон получил гибкий экран, а открываться он будет как популярные раньше раскладушки.

Ссылаясь на свои источник, он заявил, что диагональ экрана нового смартфона Samsung, оснащенного гибким экраном, составляет 6,89 дюйма при соотношении сторон 22:9.

Появились первые снимки этого гаджета и эксперты говорят о том, что внешне гаджет похож на складной смартфон Motorola Razr. Устройство получит два дисплея — основной и дополнительный, на который будет выводиться справочная информация вроде часов или уровня заряда батареи.

Предварительно, выпускаться Samsung Galaxy Fold 2 будет с двойной камерной на задней панели и будет иметь светодиодную вспышку.

Предварительно, презентация Samsung Galaxy Fold 2 состоится на выставке потребительской электроники CES 2020, которая пройдёт с 7 по 10 января в Лас-Вегасе (Невада, США), либо на MWC 2020 в феврале.