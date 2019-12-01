В Китае могут создать «искусственное Солнце»

Китайские ученые начали работу над устройством, которое они называют «искусственное Солнце».

Это изобретение получило название HL-2M Tokamak. Оно разрабатывается в рамках одного из национальных экспериментальных проектов Китая.

В основе этого устройства лежит ядерный принцип. И если ученым удастся реализовать свою задумку, то устройство будет вырабатывать энергию, идентичную той, что есть в центре Солнца. Будет получен практически неисчерпаемый и экологически чистый источник энергии.

При этом ученые смогут управлять термоядерными реакциями внутри устройства. Так, можно будет довести температуру устройства до 200 млн градусов по Цельсию, а это в 13 раз выше температуры центра Солнца, сообщает 21mm.ru.

По словам авторов этой разработки, им необходимо найти наиболее экономичный способ удерживать чрезвычайно горячую плазму в узком и стабильном состоянии в течение достаточно долгого времени для проведения термоядерного синтеза.

Ученые считают, что они могут завершить работу над этим проектом уже до конца текущего года, а в 2020 году устройство будет введено в эксплуатацию.