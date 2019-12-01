Tele2 запускает тарифный план для владельцев планшетов

Тариф с безлимитным интернетом специально для владельцев планшетов запускает Tele2.

Как обещает оператор, подключаясь к этому тарифному плану, можно будет получить неограниченный трафик на скорости, которая позволяет смотреть видео в HD-качестве, пользоваться музыкальными сервисами и играть в мобильные игры онлайн.

Стоимость тарифа «Планшет онлайн HD» на 10-30% ниже абонентской платы по классическому «Безлимиту».

Пользоваться этим тарифным планом, который называется «Планшет онлайн HD», будет выгодно тем, кто активно пользуется стриминговыми сервисами и предпочитает высокое качество видео. Оператор обещает, что скорость интернета в этом тарифном плане будет до 4 Мбит/с.

Тарифный план «Планшет онлайн HD» уже доступен в 10 регионах России. Им уже могут воспользоваться абоненты, проживающие в Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Барнауле, Ижевске, Иркутске, Твери, Саранске, Улан-Удэ и Ульяновске.

Абонплата по этому тарифному плану составляет 350-55 рублей в месяц в зависимости от региона.

Также можно будет делиться с другими пользователями интернет-трафиком объемом до 20 Гб в месяц.

Важно отметить, что при подключении тарифного плана «Планшет онлайн HD» можно получить дополнительные услуги по льготной цене. В частности, за 99 рублей в месяц можно оформить подписку на «Звук», а сервисом Tele2 TV можно будет пользоваться бесплатно 2 недели. За 149 рублей в месяц, вместо стандартной цены, можно оформить подписку на онлайн-кинотеатр Amediateka.