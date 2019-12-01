Обнаружен раскаленный аналог Меркурия размером с Землю

В ходе исследования ученые из NASA открыли новую экзопланету GJ 1252 b.

Как рассказали исследователи, эта планета вращается вокруг красного карлика GJ 1252. Красный карлик GJ 1252, являющийся для находки светилом, расположен на расстоянии около 66 световых лет от Земли.

Орбита этой планеты находится в созвездии Стрельца. GJ 1252 вдвое превосходит Голубую планету по массе. Ученые сообщают, что GJ 1252 имеет радиус, в два раза превышающий земной. GJ 1252 по размеру и массе он в 2,5 раза уступает Солнцу, а по светимости – в 51 раз. GJ 1252 b сопоставима по размерам с Землей.

GJ 1252 b была открыла при изучении данных, собранных NASA «Transiting Exoplanet Survey Satellite» (TESS) в период с 19 июня по 17 июля 2019 года.

«Мы сообщаем об открытии экзопланеты с радиусом в два земных. Малый орбитальный период, близкое к нам расположение, а также яркость и низкая активность звезды-хозяйки делают эту планету привлекательной целью для последующего детального изучения», – отмечают авторы исследования.

Ученые объяснили, что экзопланету GJ 1252 b им удалось открыть методом транзита. Они вычислили радиус внесолнечного мира и продолжительность года на нем. Расчеты показали, что эта планета совершает один оборот вокруг своей звезды за 12,5 земных часа.

Также исследователи выяснили, что эта планета вращается на расстоянии всего 1,37 миллиона километров от красного карлика. Скорее всего, она имеет железокаменный состав, что делает ее раскаленным аналогом Меркурия.