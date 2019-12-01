Российская компания выпустила телефон для военных: без камеры и доступа в интернета

Телефон для военных создала российская компания Inoi. Новая модель получила название Inii 244Z.

Этот гаджет, рассказали разработчики, соответствует всем требованиям военных. Он имеет ударопрочный корпус. Также его оснастили фонариком. Девайс получил 2,4 дюймовый дисплей разрешением 320 на 240 пикселей.



Емкость его аккумулятора составляет 2000 мАч. С учетом того, что телефон Inii 244Z имеет ограниченный набор функций, то без подзарядки он сможет проработать дольше обычного смартфона. Разработчики обещают, что это устройство может работать автономно до двух недель в режиме ожидания и до 13 часов в режиме разговора.

Еще одним плюсом Inii 244Z стало то, что этот телефон может работать от двух камер.

Так, Inii 244Z не имеет камеры, с этого телефона нельзя будет зайти в интернет. Подключиться Inii 244Z можно будет только через кабель, так как беспроводных модулей он не имеет. Также на Inii 244Z нет диктофона.