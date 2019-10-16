Redmi Note 8 Pro признали мощнейшим среднеуровневым смартфоном

Эксперты составили рейтинг среднеуровневых смартфонов и лучшим в этой категории стал Redmi Note 8 Pro от китайской корпорации Xiaomi. Об этом говорится в рейтинге AnTuTu.

Помимо Redmi Note 8 Pro, в этот рейтинг попали еще две модели от Xiaomi - Mi 9T и Mi 9 SE. Еще три модели – это Reno2 от Oppo, Galaxy A80 от Samsung и XT от в Realme.

Эксперты рассказали, что рейтинг был составлен на основании результатов тестирования, которое проводилось с учетом специфики работы AnTuTu. В частности, в играх SoC Snapdragon 730/730G, которая лежит в основе Reno2, Mi 9T и Galaxy A80, демонстрирует себя значительно лучше, нежели MediaTek Helio G90T в Redmi Note 8 Pro. Но экспертам других компаний этот рейтинг кажется странным, поскольку нет подробной информации по поводу всех критериев оценки.

Сейчас можно сделать вывод, что этот рейтинг составлялся отнюдь не на основе стоимости гаджетов. Ведь в Китае можно приобрести к примеру, Oppo Reno2 ха 340 долларов. За эти же деньги, а то и дешевле, можно купить Snapdragon 855.

Но отметим, что лидер этого рейтинга заработал боле 283 баллов. У этого гаджета оперативная память на 6 Гб, что немало для современного смартфона. Впрочем, сейчас немало девайсов на рынке и с более высокими показателями.