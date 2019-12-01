Эксперты «Роскачества» рассказали о безопасном использовании IP-камер

Популярность IP-камер растет с каждым днем. Поэтому эксперты Центра цифровой экспертизы автономной некоммерческой организации «Российская система качества» решили объяснить пользователям как правильно их выбирать и как пользоваться, чтобы не стать жертвой кибератак.

Важно запомнить, что, покупая IP-камеру, следует остановить свой выбор все же на продукции известных и проверенных брендов. Следует узнать, есть ли у бренда, на котором остановился выбор, работающая служба поддержки, обновляется ли у этого производителя информация на сайте.

Следует покупать только те модели, у которых есть шифрование. Это должно быть не только шифрование потока видео, но и шифрование файлов конфигурации устройства. Веб-страница, на которую выводится видеопоток с камеры, должна открываться через протокол HTTPS и иметь SSL-сертификат.

Также важно регулярно обновлять прошивку IP-камеры. Можно брать обновления только из проверенных источников.

Эксперты объяснили, что при использовании IP-камер нельзя на 100% защититься от кибератак. Тем не менее, соблюдая основные правила кибербезопасности, можно свести угрозу хакерских вторжений к минимуму. В частности, важно регулярно обновлять пароли и важно использовать сложные пароли.

Не стоит использовать незащищенные Wi-Fi сети, поскольку хакер может создать похожую сеть или взломать публичную, и получить данные пользователя. Следует устанавливать фильтрацию по IP-адресам, если камера оснащена такой функцией, иначе хакеры могут легко получить доступ к камере.