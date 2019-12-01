В WhatsApp обнаружена уязвимость в групповых чатах

Сегодня, 11:36

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В WhatsApp обнаружена уязвимость в групповых чатах

Проблема защищенности данных пользователей Сети стоит на сегодняшний день очень остро.
Эксперты регулярно сообщают об уязвимостях в операционных системах и популярных программах. Удалось выяснить им и то, что в старых версиях WhatsApp существует уязвимость, которая позволяет пользователям лишиться чатов и файлов, полученных через групповые чаты.

По словам экспертов, эта уязвимость затрагивает пользователей самых популярных платформ – Android и iOS. Воспользовавшись такой уязвимостью злоумышленники могут отредактировать в чате сообщение и сделать так, что все участники чата будут из него исключены. Войти больше в общую переписку исключенные пользователи не смогут.
Чтобы исправить такую проблему, придется полностью переустанавливать программу. Но и это приводит к потере всех сообщений.
Поэтому всем пользователям WhatsApp рекомендуется обновить до версии 2.19.120 или более поздней прошивки программы. В этих версиях уже нет данной проблемы, и злоумышленники не смогут одним сообщением дестабилизировать работу приложения у всех участников чата.

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