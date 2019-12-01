Эксперты рассказали, что в доме приглушает сигнал Wi-Fi

Для многих из нас беспроводная связь стала насущней необходимостью. В квартирах немалого числа россиян уже стоят свои роутеры, которые обеспечивают Wi-Fi.

Но стоит учитывать, что в доме или квартире сигнал Wi-Fi может быть слабым по целому ряду причин. Поэтому эксперты решили объяснить, что может ухудшать сигнал Wi-Fi.

Стоит учитывать, что сигнал может ухудшиться, не только если увеличивается количество пользователей, которые выходят в интернет через одну точку доступа.

Так, сигнал Wi-Fi ухудшается, если в помещении есть много металлических поверхностей и мебели. Поэтому в таких помещениях лучше устанавливать маршрутизатор как можно дальше от металлических предметов.

Ухудшают качество сигнала каменные и кирпичные стены. И чтобы решить эту проблему, Wi-Fi-устройство следует размещать на открытом пространстве.

Как ни странно, но ухудшают прохождение сигнала зеркала.

Причиной ухудшения связи может стать обилие елочных гирлянд, поскольку они способны к генерации магнитного поля на той же частоте, что и роутер.

Ухудшить сигнал может также микроволновка. Поэтому если роутер находится в зоне действия микроволновая печь, сигнал может ухудшаться, когда включается этот кухонный электронный прибор. Но если роутер поставить можно только у микроволновки, то лучше поднимать его выше ее. Стоит учитывать, что мешают работе беспроводной сети также стиральная машина и холодильник.