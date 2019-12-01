Топ-10 смартфонов, которые большинство людей не смогут купить

Аналитики китайской электронной платформы JD.com обнародовали рейтинг, в который вошли смартфоны, которые большинство людей не смогут купить из-за довольно высокой цены. Самая дешевая модель в этом лакшери-ТОПе стоит 1400 долларов.

Во главе рейтинга элитных мобильных устройств уверенно расположился Vertu Signature Cobra Limited Edition. Его цену даже озвучивать страшно - 350 тысяч долларов! Доставляется покупателям этот смартфон исключительно на вертолетах.

Модель, к слову, не новая - вышла она еще в марте 2017 года, но актуальности не утратила.

На второй позиции еще один телефон от Vertu - Vertu Aster P. Модель эта поновее - была представлена в октябре минувшего года. Позолоченную версию гаджета можно приобрести в магазине JD.com за 31 тысячу долларов.

Складной смартфон Huawei Mate X 5G, новейшая модель 2019 года, оказался на «бронзовом» месте с ТОПе. Производитель рекомендует продавать его по цене 2400 долларов, но из-за бешенной популярности и востребованности некоторые торговые точки предлагают купить за 10 тысяч долларов.

Далее места ТОПа распределились так: Vertuu Aster P и 8848 M5, Huawei Mate 30 RS Porsche, Samsung Galaxy Fold 8, iPhone 11 Pro Max, Oppo Find X Lamborghini и Royole Flexpai.