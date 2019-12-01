Ученые рассказали, как появляется азарт соревноваться и побеждать

Чувство азарта известно многим из нас. Немало людей в пылу азарта принимали совершенно безумные решения. Но немало и тех, кому азарт дает заряд в достижении своей цели.

Ученые из США выяснили, как у человека появляется азарт соревноваться и побеждать. Они попытались установить, что же представляет из себя это чувство с точки зрения науки и дать ему не только психологическое, но и физиологическое объяснение.

Азарт, по словам ученых, это одна из неоднородных эмоций человека, которая связана с предвкушением успеха.

Ученые заметили, что ощущение неопределенности вовлекает человека в азартные игры. Человек, осознав, что у него появилась возможность потенциальной победы, может совершать нелицеприятные поступки в пылу азарта.

Авторы исследования отмечают, что во время напряжения в азартных играх происходит выделение гормона дофамина. Поэтому азарт может способствовать успеху личности. Если человек теряет чувство азарта, у него может произойти выгорание, и ему уже будет неинтересно работать, или вести домашние дела. Это касается также и спортсменов, которые, потеряв азарт победы, теряют интерес, даже если раньше демонстрировали высокие успехи.

Поэтому нельзя однозначно сказать, что азарт это хорошо или плохо. В каждой конкретной ситуации азартный человек может быть выражением позитивным, а может нести негативный оттенок.

Если азарт толкает бизнесмена на рискованные действия, то вряд ли он сможет добиться стабильно высоких доходов. Азартные решения могут дать ему разовые высокие доходы, но не постоянную прибыль. Поэтому часто азартный человек теряет больше, чем неазартный.

Но нередко мы восхищаемся теми, кто в азарте умеет выйти на волну успеха. В тоже время, неудачи азартных людей большинство из нас осуждает. Ученые отмечают, что такое отношение к азарту связано с тем, как устроена психика человека. Мы, как правило, прославляем тех, кто ведет нас к победе. А если решения человека привели к неудачам, то ему вряд ли удастся избежать осуждения со стороны других.