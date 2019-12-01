Северный магнитный полюс Земли пересек нулевой меридиан и движется к России

Ученые сообщили, что магнитный полюс Земли продолжает смещаться и уже пересек нулевой меридиан.

У нулевого меридиана, который является началом отсчета географической долготы, нет четкого обозначения на карте, сейчас им считается виртуальная «линия» в ста метрах к востоку от Гринвичского меридиана, пишет Мир24.

Наблюдение за смещением северного магнитного полюса ведется уже давно. Ученые подсчитали, что за предыдущие 20 лет северный магнитный полюс сместился в сторону Сибири. Средняя скорость его смещения составила за этот период около 55 километров в год.

Смещение северного магнитного полюса будет продолжаться, но скорость смещения может замедлиться. По предварительным расчетам, она может составить до 40 километров в год.

Ученые отмечают, что данные о смещении северного магнитного поля стоит учитывать при калибровке GPS и других навигационных систем.

Пока ученые однозначно не могут объяснить причину дрейфа северного магнитного полюса. Предположительно, это связано с внутренней динамикой планеты.

Смещение южного полюса тоже происходит, но не так быстро. Он смещается примерно на 10 километров в год.

В будущем, предполагают ученые, либо магнитное поле усилится, и полюса стабилизируются, либо оно ослабнет, и тогда полюса могут поменяться местами. Если реализуется второй сценарий, то из-за усиления солнечной радиации может произойти массовое вымирание видов на планете.