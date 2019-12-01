Xiaomi выпустит уникальную электронную зубную щетку

Вчера, 10:01

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Xiaomi выпустит уникальную электронную зубную щетку

Компания Xiaomi сообщила о планах вывести на рынок электронную зубную щетку Mijia.
Как известно, китайская Xiaomi выпускает множество разнообразных товаров для дома. Немалая часть из них выходит на рынок под суббрендами. И Mijia является одним из ее серьезных союзников.
Теперь в планах Xiaomi запустить в продажу новую электронную зубную щетку. Стоит отметить, что этот товар выпустят на краудфандинговой основе, а сбор средств начнется 17 декабря. Пока цена этого товара для тех, кто будет участвовать в сборе средств, составляет 24 доллара США.

Новое устройство, отмечают разработчики, сможет очищать ротовую полость глубоко между зубами. Оно будет эффективно удалять остатки пищи и бактерии. Эксплуатация девайса также предотвращает заболевания полости рта с помощью массажа десен, уменьшая их кровоточивость. Ее главный плюс в том, что она может чистить и так называемое слепое пространство ротовой полости.
Эта электронная щетка будет оснащена новым интеллектуальным двигателем на постоянном магните. Девайс обеспечивает давление воды 140 фунтов на квадратный дюйм или 9,5 атм. Такая мощность позволит тщательно очистить зубную эмаль.
Mijia будет комплектоваться сразу 4 профессиональными насадками. Эта электронная зубная щетка получила встроенный аккумулятор на 2200 мАч. После полной зарядки устройством можно будет пользоваться до 45 дней.

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