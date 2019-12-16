Oppo представила смартфон без разъемов и с подэкранной камерой

Новый смартфон, который не имеет разъемов и оснащен подэкранной камерой, презентовала компания Oppo.

Ранее представители Oppo не спешили делиться информацией об этом гаджете. Компания показала лишь дизайн этой новинки. Ну теперь уже известны и другие особенности нового смартфона.

В Oppo рассказали, что этот аппарат не будет серийным. Тем не менее, технологии, которые в нем используются, в дальнейшем будут применяться и других смартфонах компании.

Эксперты говорят о том, что уже в следующем году на рынке может появиться несколько смартфонов с подэкранными камерами, которые разрабатываются другими компаниями. Также, скорее всего, в 2020 году на рынок выйдет сразу несколько моделей, которые не будут иметь ни разъемов, ни физических кнопок. Такие модели уже появлялись в продаже, но не пользовались особым спросом. Так, Meizu Zero и Vivo Apex 2019 были представлены но пока не имеют высоких продаж, а проект Meizu Zero и вовсе закрыт.

Без вырезов и физических кнопок и новинка от Oppo. Для регулировки громкости сбоку расположилась сенсорная панель. Заряжается этот смартфон беспроводным способом.