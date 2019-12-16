Huawei и Honor запустили новогодние распродажи в магазинах

Каждый год перед Новым годом популярные бренды объявляют предновогодние распродажи и акции. За две недели до Нового года можно успеть приобрести отличные подарки своим родным и близким под елочку. Поскольку самые желанные - смартфоны, стоит обратить внимание на акции от Huawei и Honor.

С 19 по 23 декабря покупатели получают возможность приобрести смартфоны, планшеты и другие устройства со скидками до 15 тысяч рублей. Обещают еще и дополнительные подарки.

Самая большая скидка в размере 15 тысяч рублей распространяется на смартфоны Huawei Mate 20 Pro. К ним в фирменных онлайн-магазинах выдадут в подарок Bluetooth-наушники Huawei Sport lite.

Смартфон Huawei P30 Pro будет доступен со скидкой в 12 тысяч рублей - и защитный чехол в подарок. Смартфон Huawei nova 5T с 19 числа будет реализовываться со скидкой 6 тысяч рублей.

Всем, кто зарегистрируется на официальном сайте производителя, придет на e-mail секретный код, по которому будет доступна дополнительная скидка.

Специальные цены и подарки распространяются также на покупку планшетов, умных часов, фитнес-браслетов и аксессуаров.

Бренд HONOR также устраивает предновогоднюю распродажу. Скидки обещает немного скромнее - до 6 тысяч рублей на смартфоны. По спецкупону можно приобрести HONOR 9X и HONOR 9 Premium, а также модель HONOR 20S.

При покупке популярного смартфона HONOR 20 можно сэкономить 4 тысячи рублей, а при покупке флагмана HONOR 20 Pro – 6 тысяч рублей. В качестве подарков к устройству заявлены смарт-браслет HONOR Band 5 или наушники HONOR Sport AM61.