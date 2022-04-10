В РФ ведутся разработки уникальных нетрадиционных видов оружия

Сегодня, 13:34

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В РФ ведутся разработки уникальных нетрадиционных видов оружия
Фото из открытых источников

Россия разрабатывает уникальные нетрадиционные виды оружия. Об этом стало известно в ходе недавней встречи вице-премьера Юрия Борисова с президентом России Владимиром Путиным, передает Авиа.про.

Борисов сообщил, что разработка этого вооружения позволит РФ получить техническое и военное превосходство над потенциальными противниками. Пока конкретной информации об новых видах оружия нет. Сообщается только то, что это оружие использует технологии, базирующиеся на новых физических принципах.

«Новая программа вооружения будет нацелена на создание качественно новых, в том числе нетрадиционных, видов вооружения, включая оружие направленной энергии, кинетическое оружие, а также системы управления с применением искусственного интеллекта и роботизированные комплексы», - сказал Борисов.

Он не сообщил о стоимости этого вооружения, а также не дал информации о классе оружия. Тем не менее, Борисов уверен, что данное вооружение существенно увеличит оборонную мощь РФ.

Важно отметить, что новая госпрограмма вооружения будет сформирована в России до 2023 года. Поэтому не исключено, что новое вооружение уже в следующие пять лет начнет поступать в ВС РФ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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