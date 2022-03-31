Издание The National Interest описало ближний бой F-15 ВВС США и Су-57 ВКС России

Обозреватель американского издания The National Interest сравнил возможности F-15 ВВС США и Су-57 ВКС России.

Он описал вероятный сценарий столкновения этих истребителей в небе. Автор статьи проанализировал гипотетическую ситуацию и сделал вывод о том, что F-15 в ближнем бою не сможет показать отличные результаты. Также автор публикации отмечает, что американский истребитель устаревает и в ближайшее время его могут снять с вооружения. При этом автор подчеркивает, что F-15 все еще достаточно мощный, пишет inosmi.ru .

Эксперт выразил уверенность в том, то российский Су-57 с новыми двигателями 2-го этапа представляет для любого истребителя 4-го поколения серьезную угрозу. Вместе с тем в статье подчеркивается, что США получили технологии, позволяющие уничтожать истребители противника, даже если те используют «стелс»-технологии. Это удалось сделать благодаря ряду особенностей длинноволнового инфракрасного спектра.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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