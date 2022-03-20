Для создания мраморного узора на растительном стейке ученые использовали горох

Растительный стейк с узором, идентичным мраморной говядине, сумели создать ученые Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе под предводительством Мартина Хофманна. Сымитировать сложную структуру мяса, которое высоко ценится настоящими гурманами, им помог горох и специальная эмульсия на основе воды и масла. Об этом говорится в статье на Phys.org.

Особенность настоящей мраморной говядины обусловлена определенным распределением жировой ткани, благодаря чему и получается необыкновенный рисунок. В то же время с растительным аналогом этого добиться непросто. Однако швейцарские ученые решили сложную задачу. Для имитации волокон мяса и жировой прослойки был использован гороховый белок, а также смесь ароматизаторов, специй, усилителей вкуса.

Итак, на первом этапе замешивается специальное белковое тесто. На втором - оно помещается в специальную насадку вместе с измельченными волокнами моркови, гороха, пшеницы. Также используется масло и вода в незначительных количествах - именно они являются основой эмульсии, которая помогает имитировать жировые прожилки (мраморность).

Мартин Хофманн считает, что его команда совершила прорыв, а созданный продукт, растительное мраморное мясо, вскоре изменит рынок.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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