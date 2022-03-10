The National Interest: США не смогут защитить себя от российских гиперзвуковых ракет

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Обозреватели аналитического журнала The National Interest Престон Ланн и Бишоп Гаррисон отмечают, что миллиарды долларов, выделяемые для борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами, являются бесполезной тратой. По мнению авторов статьи, США выбрал нерациональную программу по разработке гиперзвукового оружия. Так, основная часть денег уходит для создания наступательного вооружения и всего лишь 6% идут на оборонительные системы.
Иными словами, Пентагон неравномерно распределяет средства - не развивает систему противоракетной обороны и в то же время вкладывает миллиарды в разработку гиперзвукового оружия. Такая тактика делает США уязвимыми перед российскими ракетами. Кроме того, это может спровоцировать новую гонку вооружений, в которую может включается Китай.
США могут находиться в безопасности только при наличии как наступательного, так и оборонительного вооружения, полагают аналитики. Армия США не располагает даже эффективной системой ПВО, которая могла бы осуществить перехват российской гиперзвуковой ракеты, пишет inosmi.ru.
В статье говорится о том, что в США ведутся разработки комплексов, которые были бы способны перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты на суше (GMD) и ракеты ближнего и среднего действия (SM-3).
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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