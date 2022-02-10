Издание Daily Record написало о «супероружии Путина»

В российской армии есть оружие, способное достичь любых целей в любом месте, о чем сообщило британское издание Daily Record.

После заявления Владимира Путина о начале военной спецоперации на территории Украины на Западе многие предположили, что Россия может применить ядерное оружие. Но у Москвы есть вооружение более точное, чем ядерные ракеты.

Речь идет, прежде всего, о гиперзвуковой ракете класса «воздух-земля» Х-47М2 «Кинжал», которая отличается высокой скоростью и маневренностью. Этот снаряд способен уклоняться от любой существующей системы ПВО НАТО. Зачастую «Кинжал» называет «супероружием Путина». Кроме того, российская армия располагает электромагнитной ракетой «Алабуга», которой даже не потребуется поражать указанную цель. Этот боеприпас может уничтожить всю электронику в радиусе 3,5 километра, расположенную как на ракетах противника, так и на радиолокационных механизмах, пишет osnmedia.ru . К подобному оружию можно отнести и дистанционно управляемую машину для разминирования «Листву», работающую на радиоволнах сверхвысокой частоты для уничтожения мин на расстоянии до одного километра.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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