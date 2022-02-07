Новый российский самолет дальнего радиолокационного обзора А-100 «Премьер» выполнил первый полет с включенным радаром

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А-100 «Премьер» выполнил свой первый полет с включенным радаром. Это уникальный борт, разработанный для проведения радиолокационного дозора, сообщает Авиа.про.
Источник сообщил, что полет А-100 «Премьер» прошел в штатном режиме, что стало еще одним успешным этапом испытаний новейшего российского военного самолета. Полет был осуществлен 9 февраля. Самолет взлетел с аэродрома в Таганроге.
Испытания А-100 «Премьер» планируется продолжать. Эксперты отмечают, что этот самолет в будущем может заменить нынешний А-50, который существенно уступает по характеристикам параметры, заложенные разработчиками в борт А-100 «Премьер».
Отметим, в последний раз о полете самолета А-100 «Премьер» сообщалось в 2019 году. Ранее в СМИ попала информация, что сдача переносится из-за того, что Россия лишилась возможности закупить необходимое для работы радиолокационного оборудования этого самолета комплектующие.
Предварительно, самолет А-100 «Премьер» будет сдан в 2024 году, но эксперты не исключают, что сроки снова будут сдвинуты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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