Новый российский самолет дальнего радиолокационного обзора А-100 «Премьер» выполнил первый полет с включенным радаром

Сегодня, 14:54

0

Image 16+
Новый российский самолет дальнего радиолокационного обзора А-100 «Премьер» выполнил первый полет с включенным радаром
Фото из открытых источников

А-100 «Премьер» выполнил свой первый полет с включенным радаром. Это уникальный борт, разработанный для проведения радиолокационного дозора, сообщает Авиа.про.

Источник сообщил, что полет А-100 «Премьер» прошел в штатном режиме, что стало еще одним успешным этапом испытаний новейшего российского военного самолета. Полет был осуществлен 9 февраля. Самолет взлетел с аэродрома в Таганроге.

Испытания А-100 «Премьер» планируется продолжать. Эксперты отмечают, что этот самолет в будущем может заменить нынешний А-50, который существенно уступает по характеристикам параметры, заложенные разработчиками в борт А-100 «Премьер».

Отметим, в последний раз о полете самолета А-100 «Премьер» сообщалось в 2019 году. Ранее в СМИ попала информация, что сдача переносится из-за того, что Россия лишилась возможности закупить необходимое для работы радиолокационного оборудования этого самолета комплектующие.

Предварительно, самолет А-100 «Премьер» будет сдан в 2024 году, но эксперты не исключают, что сроки снова будут сдвинуты.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Новый российский самолет дальнего радиолокационного обзора А-100 «Премьер» выполнил первый полет с включенным радаром

Сегодня, 14:54

Обозреватель Коц оценил решение ВМС США создать боевую сеть

7-02-2022, 12:49

В КНР сказали о 150-кратном отставании Су-57 от китайского J-20

31-01-2022, 13:34

Российские комплексы «Панцирь-С» отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб

24-01-2022, 11:49

Иран закупил у России истребители Су-35

12-01-2022, 12:09

Американский ракетный комплекс «Javelin» не смог пробить броню старого советского танка Т-64

28-12-2021, 20:14

ВПК: в ходе испытаний танка Т-14 «Армата» в Сирии выявлен ряд проблем в конструкции

19-12-2021, 12:04

Генштаб России: строящиеся базы ВМФ Украины окажутся под прицелом российских Вооруженных сил

3-12-2021, 19:44

Forbes: Беспилотники Bayraktar станут решающим фактором в войне Украины с Россией

3-12-2021, 14:14

Daily Express: британские эксперты сравнили российскую армию и свою

18-11-2021, 16:49

Появление комплекса С-500 изменит баланс сил между РФ и США

1-11-2021, 23:04

НАТО хочет заставить РФ уничтожить уникальную систему возмездия «Мертвая рука»

18-10-2021, 18:34

NI: российские С-500 могут стать преградой для американских бомбардировщиков B-21

16-10-2021, 17:09

Издание Foreign Policy сообщило, как ВМС США проиграли гонку по строительству боевых кораблей

12-10-2021, 22:49

Sohu: боевые характеристики российского беспилотника Су-70 обернутся неприятным сюрпризом для США

12-10-2021, 19:14

Китайская ракета-невидимка полностью отключает электронику летательных аппаратов

3-10-2021, 10:29

Впервые оценена мощь удара российской крылатой ракеты «Калибр»

2-10-2021, 12:04

Впервые оценена мощь удара российской крылатой ракеты «Калибр»

1-10-2021, 13:14

Military Watch: американцы создают конкурента российской «Стреле»

25-09-2021, 13:44

Неизвестная страна купила одну из самых надежных российских РЛС, способную бороться даже с F-35

21-09-2021, 13:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика

Сегодня, 12:54

0

Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...

Подробнее
Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора

Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора

Вчера, 15:23

0

На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...

Подробнее
«Газпром» не «шутит» с Европой о ценах на газ

«Газпром» не «шутит» с Европой о ценах на газ

Вчера, 20:04

0

Специалист по энергетике Игорь Юшков отмечает, что в случае остановки поставок российского газа вся мировая газовая...

Подробнее
Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых

Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых

8-02-2022, 17:52

0

Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти под управление семьи Мамишевых. По информации СМИ , они являются...

Подробнее
Новый законопроект Беглова о выделении бюджетных средств на праздники поддержали в ЗакСе

Новый законопроект Беглова о выделении бюджетных средств на праздники поддержали в ЗакСе

Вчера, 21:56

0

Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило инициативу губернатора Александра Беглова о выделении...

Подробнее
Чиновники Петербурга инициировали обыски по уборке снега из-за желания скрыть коррупцию

Чиновники Петербурга инициировали обыски по уборке снега из-за желания скрыть коррупцию

8-02-2022, 15:21

0

Внезапные обыски в дорожных и жилищных предприятиях Петербурга могут оказаться попыткой Смольного скрыть факты...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

С 9 февраля 2022 года всех пожилых граждан в РФ ждет девальвация пенсий

С 9 февраля 2022 года всех пожилых граждан в РФ ждет девальвация пенсий

7-02-2022, 19:04

0

Некоторые эксперты и СМИ продолжают небезосновательно сгущать краски в новостях для пенсионеров, рассказывая о том, что...

Подробнее
ПФР объявил гражданам в России о двух новых сюрпризах к пенсии в феврале 2022 года

ПФР объявил гражданам в России о двух новых сюрпризах к пенсии в феврале 2022 года

8-02-2022, 00:49

0

В Пенсионном фонде России рассказали об изменениях, которые коснутся пенсий граждан в феврале текущего года. Вместе с...

Подробнее
В Москве свел счеты с жизнью бывший генерал-майор милиции

В Москве свел счеты с жизнью бывший генерал-майор милиции

8-02-2022, 09:29

0

Причиной этого поступка, предположительно стало онкологическое заболевание, которым он страдал. По информации...

Подробнее
В Петербурге глыба льда, сорвавшаяся с крыши многоэтажки, убила дворника

В Петербурге глыба льда, сорвавшаяся с крыши многоэтажки, убила дворника

8-02-2022, 12:29

0

Инцидент произошёл вчера вечером на территории Выборгского района Санкт-Петербурга. Очевидцы сообщили «Невским...

Подробнее