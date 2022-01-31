Обозреватель Коц оценил решение ВМС США создать боевую сеть

Сегодня, 12:49

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Обозреватель Коц оценил решение ВМС США создать боевую сеть
Фото из открытых источников

Американцы приступили к реализации программы Overmatch по созданию боевой сети, которая должна объединить все надводные и подводные корабли ВМС. Как заявили в Пентагоне, уже скоро американский флот получит совершенно новые возможности, а обмен информацией на поле боя станет мгновенным. Боевая сеть должна повысить оперативность принятия решений по ликвидации сил противника. 

По словам контр-адмирала Джеймса Дауни, на первом этапе модернизируют четыре авианосца. Кораблей оснастят новым бортовым радиоэлектронным оборудованием, средствами связи и мощными компьютерами для искусственного интеллекта.

Как подчеркнул обозреватель РИА «Новости» Андрей Коц, модернизированные боевые корабли ВМС США снабдят более современным оборудованием, в том числе ПК. Первый авианосец, оптимизированный под программу Overmatch, войдет в состав ВМС уже в 2023 году. Полноценная работа сети будет налажена к 2030 году, пишет ria.ru.

Но для этого ВМС США придется решить немало проблем, считает обозреватель. Прежде всего, речь идет об устаревших системах коммуникации, которые не позволят эффективно объединить авианосцы в единую сеть. Дело в том, что эти корабли находятся в разных регионах Земного шара и для их взаимодействия необходима установка современных систем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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