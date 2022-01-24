В КНР сказали о 150-кратном отставании Су-57 от китайского J-20

В Китае уверены, что их истребитель J-20 намного лучше российского истребителя пятого поколения Cу-57, и, к тому же, на вооружении НОАК уже свыше 150 J-20.

Аналитики китайского издания Sina Military утверждают, что на вооружении России состоит три истребителя Су-57, хотя официально сообщалось только об одном. То есть, КНР имеет на вооружении в 150 раз больше J-20, чем в России своих Су-57. Поэтому смысла в закупке российских истребителей в Пекине не видят, передает Авиа.про .

То, что J-20 уже поступают активно на вооружение в Китае, подтверждается свидетельствами очевидцев, которые рассказывали о появлении этих боевых самолетов в разных уголках страны.

Россия ранее планировала продать Китаю несколько сотен своих Су-57, но вряд ли Пекин будет ждать, пока Москва начнет поставлять их за рубеж, ведь в первую очередь она оснастит истребителями пятого поколения свои Вооруженные силы.

Отметим, в Минобороны РФ сообщали, что в 2022 году на вооружение ВКС РФ будет передано 12 истребителей пятого поколения. Но, судя по информации о сорванных планах поставок, вряд ли все 12 Су-57 российские военные получат до конца текущего года.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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