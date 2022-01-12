Российские комплексы «Панцирь-С» отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб

Российские ЗРПК «Панцирь-С» в Абу-Даби (ОАЭ) отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб.

Авиа.про сообщает, что атаку предприняли йеменские повстанцы, но как минимум два дрона были уничтожены. Точная информация об этой атаке и работе российских ЗРПК «Панцирь-С» будет озвучена позже властями ОАЭ.

В Сети появилось несколько видео ночной атаки, которые сняли жители Абу-Даби. В объективы камер попали не только дроны-камикадзе, но и зенитные ракеты, выпущенные «Панцирь-С». Ранее их ОАЭ приобрела у России для того, чтобы обеспечить защиту от подобных атак.

По мнению экспертов, учитывая растущую активность йеменских повстанцев, ОАЭ может приобрести и российские комплексы С-400, которые уже доказали свою эффективность в борьбе с крылатыми и баллистическими ракетами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700