Российские комплексы «Панцирь-С» отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб

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Российские ЗРПК «Панцирь-С» в Абу-Даби (ОАЭ) отразили атаку дронов-«камикадзе» на самый высокий в мире небоскреб.
Авиа.про сообщает, что атаку предприняли йеменские повстанцы, но как минимум два дрона были уничтожены. Точная информация об этой атаке и работе российских ЗРПК «Панцирь-С» будет озвучена позже властями ОАЭ.
В Сети появилось несколько видео ночной атаки, которые сняли жители Абу-Даби. В объективы камер попали не только дроны-камикадзе, но и зенитные ракеты, выпущенные «Панцирь-С». Ранее их ОАЭ приобрела у России для того, чтобы обеспечить защиту от подобных атак.
По мнению экспертов, учитывая растущую активность йеменских повстанцев, ОАЭ может приобрести и российские комплексы С-400, которые уже доказали свою эффективность в борьбе с крылатыми и баллистическими ракетами.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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