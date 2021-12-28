Иран закупил у России истребители Су-35

Сегодня, 12:09

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Иран закупил у России истребители Су-35
Фото из открытых источников

Иран закупит у России большую партию истребителей Су-35. Тегеран подписал соответствующий контракт на поставку высококачественного оружия из-за угрозы войны с Израилем. Армия Исламской республики планирует взять на вооружение около 30 российских боевых самолетов, поставки которых могут начаться уже в январе. Ожидается, что истребители Су-35 позволят ВВС Ирана получить значительное превосходство над израильскими боевыми самолетами. Предположительная стоимость контракта составляет 10 млрд долларов. Часть оплаты будет совершена нефтью и иранскими дронами, пишет avia.pro.

Москва готова продать Тегерану ЗРК С-400, а также модернизировать истребители МиГ-29 и бомбардировщики Су-24МК, которые уже есть у Ирана. По мнению иранского обозревателя Хаяла Муаззина из-за возрастающей угрозы полномасштабной войны Иран может приобрести и российские современные зенитно-ракетные комплексы С-400, которые обеспечат противовоздушную оборону ядерных объектов страны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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