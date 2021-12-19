Американский ракетный комплекс «Javelin» не смог пробить броню старого советского танка Т-64

Сегодня, 20:14

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Американский ракетный комплекс «Javelin» не смог пробить броню старого советского танка Т-64
Фото из открытых источников | Автор неизвестен

Старый советский танк Т-64 выстоял в схватке с противотанковым ракетным комплексом «Javelin» производства США. Выяснилось, что при точном попадании противотанковой ракеты в кабину танка она ее так и не пробила, – несколько повредила но последствия удара абсолютно не критичны. Советский танк не был оборудован динамической броней, которую используют при производстве уже новых Т-72. С броней ракета смогла бы лишь немного испортить внешний вид боевой машины. 

Эксперты указывают на видеоматериалы, которые опубликовало Министерство обороны Украины. На них видно, что решетки, которыми был оснащен козырек, были ненедостаточно толстыми и приварены только частично. По этой же причине ракета и достигла кабины танка. Но даже учитывая эти хитрости, было выяснено, что место удара, которое продемонстрировали ВСУ, оказалось старым. Это подтверждают и другие следы. 

«Разбитый Т-64 не показали полностью, а это гласит о том, что украинская власть выложила еще одно видео в целях пропаганды. Возможно, что при определенных обстоятельствах «Javelin» и правда сможет пробить советский танк, но даже с такими манипуляциями это очень нелегко», - пишет эксперт.

Необходимо учесть, что об использовании в военных действиях в Донбассе систем «Javelin» пишут все время, но Киев, как и Донецк с Луганском, никак эти новости не комментируют. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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