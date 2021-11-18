Генштаб России: строящиеся базы ВМФ Украины окажутся под прицелом российских Вооруженных сил

В ответ на заявление Киева о том, что в акватории Черного и Азовского морей будут построены украинские военно-морские базы, Генштаб РФ сообщил об ответных мерах, которые будут предприняты со стороны России. В Кремле указали, что строительство баз ВМСУ с последующим размещением на них кораблей НАТО вызовет жесткий ответ со стороны РФ, передает «Avia.pro».

Источник в Генштабе РФ прокомментировал, что намерение Украины возвести минимум 2 военно-морские базы на Черном и Азовском морях, на которых впоследствии будут размещены корабли НАТО, не останется без внимания Москвы. Указывается, что силы РФ будут готовы оперативно продемонстрировать свою подготовку к любой провокации со стороны Украины и на малейшую угрозу в сторону своих границ дадут жесткий ответ.

«Две военно-морские базы на Черном и Азовском морях, которые начинает строить Киев, окажутся под прицелом российских Вооруженных сил, - если в них будут размещены угрожающие РФ ракетные корабли НАТО. Такие меры являются обоснованными в свете постоянных провокаций в сторону РФ от НАТО», - прокомментировали в Генштабе РФ.

Указывается, что дополнительные неприятности для России может создать и Турция, которая продолжает использовать пролив Босфор как средство по манипулированию российским флотом в Черном и Средиземном морях.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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