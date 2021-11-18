Forbes: Беспилотники Bayraktar станут решающим фактором в войне Украины с Россией

Турецкие беспилотники Bayraktar ТВ2 в возможном противостоянии между Украиной и Россией сыграют определяющую роль. Об этом сообщает автор статьи в «Forbes» Дэвид Хэмблинг. Обозреватель считает, что ударные дроны, которые уже состоят на вооружении украинской армии, могут нарушить баланс в расстановке сил. Как пишет аналитик, из-за этого вооружения Россия понесла внушительные потери в военной технике в Сирии и Ливии. Весьма вероятно, что использование ВСУ беспилотников турецкого производства сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя. Кроме того, эксперт отмечает, что весомую роль могут сыграть украинские дроны типа «Фурия», барражирующий боеприпас «Гром» и транспортно-пусковая установка кассетного типа LUACC Swarm, которая способна быстро поднять в воздух до 36 ударных беспилотников.

Издание «Forbes» отмечает, что наличие у ВСУ турецких Bayraktar ТВ2 является фактором повышения боевых возможностей украинских войск и Россия это понимает. В этой связи аналитик предположил, что Россия будет готовиться к нейтрализации турецких беспилотников и для этих целей подготовит комбинацию из систем РЭБ и ПВО.

Издание напоминает, что у русских теперь есть опыт борьбы с беспилотниками меньших размеров, которые были задействованы на Донбассе. Россия считает, что способна ослабить угрозу нападения украинских беспилотников. Наряду с этим в статье отмечается, что влияние на ход военных действий могут оказать не украинские дроны, а российские. Так, Россия уже использовала беспилотники для обнаружения позиций ВСУ, определения их местоположения и координирования артиллерийского огня, отмечает автор публикации, пишет inosmi.ru .

Россия располагает широким спектром мощных БПЛА, включая «Орион», «Форпост» и «Орлан-10» и «Ланцет-1».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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