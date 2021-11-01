Daily Express: британские эксперты сравнили российскую армию и свою

Британское издание Daily Express провело сравнительный анализ возможностей российской и британской армий и прошло к выводу, что в случае прямого противостояния Москва может выиграть бой. Как отмечают авторы материла, состав российской армии насчитывает около 3 миллионов военнослужащих, а у Великобритании их 275,66 тысячи, у России 4163 военных летательных аппарата, а у Лондона только 733. Выходит, что российские ВВС в 5,6 раза превосходят британские.

По количеству танков Россия также имеет преимущество: 12 950 против 227. Таким образом, по танкам Россия опережает Британию в 57 раз. В целом у россиян 27 тысяч единиц бронетехники, а у британцев 5 тысяч. Издание подчеркивает, что у России превосходство наблюдается во всем, кроме авианосцев, которых у Британии два.

Но Россия, у которой только один авианосный корабль, компенсирует этот недостаток достаточным количеством подводных лодок и миноносцев. У русских 16 миноносцев и 62 подлодки, а у британцев шесть и десять, соответственно, отмечается в публикации.

Издание Daily Express убедилось, что Великобритания ведет себя как держава, которая способна бросить вызов России, однако в действительности ее возможности весьма ограничены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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