Появление комплекса С-500 изменит баланс сил между РФ и США

Вчера, 23:04

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Появление комплекса С-500 изменит баланс сил между РФ и США

Российский военный эксперт Василий Кашин назвал фактор, который позволит изменить расстановку сил между Москвой и Вашингтоном. По мнению специалиста, именно российские зенитные ракетный комплексы С-500 «Прометей» станут тем шагом вперед для России, который обеспечит перевес военного потенциала в пользу РФ. Об этом пишет «Экономика сегодня».

Старший научный сотрудник Центра комплексных исследований ВШЭ Василий Кашин напомнил, что согласно постановлению президента РФ Владимира Путина, передовые ЗРК С-500 должны поступить в действующую армию России уже в ближайшее время. Ожидается, что такие комплексы смогут применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей — в том числе, бороться с вражескими спутниками на низкой орбите. 

Василий Кашин отметил, что именно принятие на вооружение комплексов С-500 станет тем фактором, который обеспечит господство РВ в потенциальном сражении с США. 

«Российские Прометеи будут как минимум на несколько уровней выше аналогичного американского оружия. С-500 выйдут примерно в одной весовой категории с американскими морскими системами ПВО RIM 161D Standard Missile 3 Block II», - сообщил эксперт. 

Кашин напомнил, что на сегодняшний день между Москвой и Вашингтоном продолжается соперничество за распространение влияния на космическое пространство, а С-500 «Прометей» позволят осуществлять борьбу с космическими целями. 

«Это очень важное качество для российского оружия. С-500 и российская система ПВО смогут перехватывать перспективные американские ракеты средней дальности, а также уничтожать спутники на малой орбите. За счет таких характеристик ЗРК С-500, США никогда не решатся применить ракетно- ядерное нападение на Россию», - добавил Кашин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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