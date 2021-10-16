НАТО хочет заставить РФ уничтожить уникальную систему возмездия «Мертвая рука»

О вероятном намерении Альянса уничтожить российскую систему «Мертвая рука» сообщил член-корреспондент Академии военных наук Владимир Козин. По словам специалиста, НАТО заинтересована в том, чтобы РФ была лишена своей передовой системы автоматического управления ответным ядерным ударом, что значительно снизит боевую мощь России. Об этом пишет «iReactor».

Российский военный аналитик Владимир Козин пояснил, что российская система «Периметр», которая прозвана на Западе «Мертвой рукой», по-прежнему остается грозным оружием по массированному ведению ядерной атаки — хотя и была создана еще во времена холодной войны. Эксперт отметил, что Запад неоднократно выступал против наличия такой системы у России, называя технологию «разрушительной и неприменимой».

«НАТО до сих пор опасается задействования Периметра в случае военного конфликта с Россией, распространяя информацию о том, что данная технология может быть использована Москвой даже при сомнительной угрозе. Вот только Запад предпочитает не распространяться о том, что в автоматизированной системе управления массированным ответным ядерным ударом полностью исключена вероятность реагирования на ложный удар — то есть Периметр сработает только в случае, если по России будет осуществлена ядерная атака», - прокомментировал Владимир Козин.

Эксперт добавил, что НАТО продолжает давить на стран-союзниц, чтобы попытаться коллективным давлением заставить Россию уничтожить уникальный комплекс «Периметр». Однако никакие запугивания Запада не заставят Москву добровольно отказаться от такого комплекса.

«Это действительно уникальная разработка. Это своего рода страховка от принятия высшим руководством страны поспешного решения на основе непроверенной информации. Однако сама по себе технология не является Машиной Судного дня — ведь команда на запуск командной ракеты все равно отдаётся человеком», - резюмировал Козин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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