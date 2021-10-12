NI: российские С-500 могут стать преградой для американских бомбардировщиков B-21

Эксперт издания The National Interest Марк Эпископос сообщает, что появление у России зенитных ракетных комплексов С-500 «Прометей» представляет серьезную проблему для американских стратегических малозаметных бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider. Аналитик поясняет, что комплекс С-500 способен обнаруживать и уничтожать стелс-самолеты, которые создаются для прорыва систем ПВО.

Американский эксперт в этой связи призвал Пентагон заняться поиском способа «обмана» российских комплексов С-500. Как сказано в публикации, необходимо приложить усилия, чтобы перспективный бомбардировщик B-21 Raider смог быть незаметным для ЗРК С-500 «Прометей», которые сегодня представляют собой настоящий кошмар для стелс-самолетов, пишет topwar.ru . Нужно совершенствовать варианты пониженной заметности, снижать эффективную площадь рассеяния, пишет издание.

Если российская система ПВО может обнаруживать истребители F-35, то она способна выявлять и B-21, говорится в статье.

Напомним: ранее стало известно, что комплексы С-500 «Прометей» пополнили состав 15-й армии особого назначения ВКС России. Их используют для защиты Москвы и Центрального промышленного района.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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