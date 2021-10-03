Sohu: боевые характеристики российского беспилотника Су-70 обернутся неприятным сюрпризом для США

Сегодня, 19:14

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Sohu: боевые характеристики российского беспилотника Су-70 обернутся неприятным сюрпризом для США

Китайские журналисты написали для издания Sohu статью, в которой рассказали о том, что российские военные впервые продемонстрировали беспилотный летательный аппарат Су-70 «Охотник». Обозреватели считают, что боевые возможности беспилотника, разработка которого долгое время велась в строжайшем секрете, станут неприятным сюрпризом для США.

По мнению журналистов, Су-70 является великим тяжелым оружием, которое скоро появится у России. «Охотник» - это дрон-невидимка, который способен пробираться вглубь вражеской территории, что позволяет ему современная электронная начинка. Дрон имеет большую боевую нагрузку, низкую радиолокационную заметность и высокую дальность полета, а также он снабжен оборудованием спутниковой связи, что позволяет ему наносить удары в любой точке мира, получая команду из России.

К этому моменту далеко не все тактико-технические характеристики тяжелого ударного  беспилотника известны.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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