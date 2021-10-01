Китайская ракета-невидимка полностью отключает электронику летательных аппаратов

Сегодня, 10:29

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Китайская ракета-невидимка полностью отключает электронику летательных аппаратов

Уникальная китайская разработка в виде ракеты-невидимки позволяет ликвидировать электронику БПЛА любого противника — такую информацию предоставили обозреватели. Указывается, что боеголовка способна развивать скорость, в 6 раз больше скорости звука — за счет этого создается электромагнитный импульс, который и выводит из строя все электронное оборудование, передает «ФАН».

Эксперты прогнозируют, что применение такой ракеты-невидимки способно обеспечить победу КНР в любом потенциальном противостоянии с противником. Пуск одной ракеты способен нейтрализовать абсолютно все электронные устройства в радиусе 2 километров, что фактически делает врага уязвимым и беззащитным. Помимо уникальных свойств, которые обеспечивают ракете невероятную скорость, технология обладает и совершенной системой маскировки — ее невозможно определить наземными радарами. 

За счет этого удар ракеты всегда будет внезапным, и может принести противнику сокрушительные потери. Эксперты пояснили, что уникальная система скрытности китайской ракеты представлена в виде плазменного «плаща», который формируется на поверхности ракеты за счет ионизации воздуха — это происходит благодаря теплу, которое вырабатывается во время полета. Благодаря отсутствию батареи, ракета способна высвободить до 95% своей энергии всего за 10 секунд — при этом непосредственно энергия формируется за счет суперконденсаторов, удельная мощность которых в 20 раз больше, чем у самого аккумулятора.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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