Впервые оценена мощь удара российской крылатой ракеты «Калибр»

Сегодня, 13:14

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Впервые оценена мощь удара российской крылатой ракеты «Калибр»

Пуски крылатых ракет «Калибр» с борта дизель-электрической подводной лодки проекта «Варшавянка» ВМС Алжира позволили экспертам впервые убедиться в мощности удара российского снаряда. 

В ходе учений, проводимых ВМС Алжира в августе этого года, удалось поразить морскую и наземную цели.

На появившихся в сети снимках можно увидеть момент поражения морской и наземной цели разрушительной мощью «Калибра». Это первая съемка, позволяющая увидеть боевые возможности российской крылатой ракеты, пишет avia.pro.

Эксперты отмечают, что поражение наземной цели произведено с точностью в 5-7 метров. В случае удара по реальному противнику его силы были бы полностью уничтожены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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