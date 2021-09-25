Впервые оценена мощь удара российской крылатой ракеты «Калибр»

Пуски крылатых ракет «Калибр» с борта дизель-электрической подводной лодки проекта «Варшавянка» ВМС Алжира позволили экспертам впервые убедиться в мощности удара российского снаряда.

В ходе учений, проводимых ВМС Алжира в августе этого года, удалось поразить морскую и наземную цели.

На появившихся в сети снимках можно увидеть момент поражения морской и наземной цели разрушительной мощью «Калибра». Это первая съемка, позволяющая увидеть боевые возможности российской крылатой ракеты, пишет avia.pro .

Эксперты отмечают, что поражение наземной цели произведено с точностью в 5-7 метров. В случае удара по реальному противнику его силы были бы полностью уничтожены.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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