Military Watch: американцы создают конкурента российской «Стреле»

США опасаются по поводу того, что их ракеты уступают вооружению конкурирующих держав, таких как Россия и Китай, которые располагают ракетами дальнего действия класса «воздух-воздух». Российская Р-37М (по кодификации НАТО Arrow – «Стрела») и китайская PL-15 не имеют себе равных в арсенале США, о чем сообщило американское издание Military Watch

Как недавно стало известно, на ежегодной конференции ASCA компания Boeing представила новый ракетный прототип. Речь идет о ракете «воздух-воздух» большой дальности» (LRAAM), использующей необычную двухступенчатую конфигурацию, а не одноступенчатую, как все боеприпасы такого типа, с ускорительной секцией, которая отпадает после сгорания топлива. Снаряд кажется слишком большой для размещения на истребителях-невидимках F-35 и F-22. Судя по всему, ракета предназначена для истребителей F-15, в том числе и для нового тяжелого самолета «поколения 4+» F-15EX.

Такие ракеты могут стать платформой «убийц ДРЛО» (дальнего радиолокационного обнаружения). Также они могут нейтрализовать тяжелые, неманевренные цели, такие как бомбардировщики и самолеты-дозаправщики.

В ракете LRAAM, которая находится на стадии концептуальной разработки, реализованы технологии, разработанные для предыдущих ракетных проектов. По словам разработчиков, ракета отличается высокой маневренностью благодаря использованию отдельного блока поражения цели, который снижает лобовое сопротивление и вес. Это позволит ракете угрожать малоразмерным целям. Для этого предусмотрена фазированная антенная решетка.

В компании Boeing уточнили, что LRAAM не будет конкурировать с ракетными программами класса «воздух-воздух», такими как AIM-260. И если ракета AIM-260 может конкурировать с китайской PL-15 и российской K-77M, то LRAAM является противовесом китайской PL-ХХ и российской Р-37.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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