Издание The Sun назвало секретную ракету России убийцей спутников США

Вчера, 22:49

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Издание The Sun назвало секретную ракету России убийцей спутников США

Новейшая сверхсекретная ракета Российской Федерации поставила под угрозу спутники США и их союзников, сообщает таблоид Британии The Sun. Издание «ПолитРоссия» знакомит своих пользователей с эксклюзивным переводом данного материала. 

В Казахстане на полигоне Сары-Шаган состоялись успешные испытания инновационной ракеты системы ПРО, произведенной в РФ. Запуск осуществляли расчеты подразделений ПВО и ПРО ВКС России. Автор The Sun пишет, что новое вооружение особой степени секретности служит защитой Кремлю и защите всех стратегических объектов вокруг Москвы. Эти установки берегут цели не только от ударов с воздуха, но и от космических угроз. 

«В Российской Федерации появилась новая сверхсекретная ракета — «убийца спутников». Оружие легко ликвидирует цели, заданные в космосе», — таково название статьи. 

Репортеры из Британии утверждают, что в первую очередь вновь создаваемое вооружение направлено на ликвидацию спутников Соединенных Штатов Америки. 

«Раньше американцы выступали с предупреждениями о подобных прорывах высоких технологий Российской Федерации: «Угрозы космическим системам США и их союзников реальны, серьезны и возрастают», — написано в публикации. 

Повышенное внимание в материале The Sun направлено на то, что военная элита РФ не распространяет сведения о характеристиках новейшего вооружения. 

«Аналогично прошлому году, не раскрываются никакие технические характеристики новой ракеты в момент ее испытаний. Вновь созданное оружие для всего мира остается окутанным тайной», — акцентирует издание The Sun. 

Авторы статьи приводят выражение генерала Космических сил США Джона Рэймонда. Высокопоставленный чиновник Пентагона в 2020 году сказал, что Российская Федерация может легко сбивать космические объекты США. 

«Джон Рэймонд говорил еще в апреле 2020 года, что ракеты-перехватчики, сделанные в России, являются серьезной угрозой интересам Соединенных Штатов Америки в ближнем космосе. Генерал Раймонд убежден, что подобные комплексы РФ легко ликвидируют все американские спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите», — пишется в британской статье. 

Вместе с тем авторы The Sun захотели уточнить, что испытания секретной противоракеты Россия решила провести сразу после завершения самых масштабных в истории Армейских международных игр, размах которых настолько впечатлил авторов The Sun, что они назвали военные состязания безумными. 

«Последнее испытание российской ракеты состоялось после 14-дневных безумных военных игр на четырех отдельных театрах военных действий», — пишет издание. 

В конце статьи авторы кратко перечислили последние военные успехи России, которые вызвали тревогу на Западе. Речь идет об участии в маневрах «Запад-2021» боевой машины поддержки танков «Терминатор», которую британские журналисты назвали «машиной для убийств», а также об отправке в войска зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей». 

«США остается только догонять, поскольку Россия разрабатывает ужасающий арсенал высокотехнологичного оружия, включая «неудержимые» гиперзвуковые ядерные ракеты и торпеду, предназначенную для создания радиоактивного цунами», — такими словами заканчивается материал The Sun. 

Ранее «ПолитРоссия» приводила мнение американских обозревателей, которые рассказали, как РФ  может полностью уничтожить американскую авиацию.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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