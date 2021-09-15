Издание The Sun назвало секретную ракету России убийцей спутников США

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Новейшая сверхсекретная ракета Российской Федерации поставила под угрозу спутники США и их союзников, сообщает таблоид Британии The Sun. Издание «ПолитРоссия» знакомит своих пользователей с эксклюзивным переводом данного материала.
В Казахстане на полигоне Сары-Шаган состоялись успешные испытания инновационной ракеты системы ПРО, произведенной в РФ. Запуск осуществляли расчеты подразделений ПВО и ПРО ВКС России. Автор The Sun пишет, что новое вооружение особой степени секретности служит защитой Кремлю и защите всех стратегических объектов вокруг Москвы. Эти установки берегут цели не только от ударов с воздуха, но и от космических угроз.
«В Российской Федерации появилась новая сверхсекретная ракета — «убийца спутников». Оружие легко ликвидирует цели, заданные в космосе», — таково название статьи.
Репортеры из Британии утверждают, что в первую очередь вновь создаваемое вооружение направлено на ликвидацию спутников Соединенных Штатов Америки.
«Раньше американцы выступали с предупреждениями о подобных прорывах высоких технологий Российской Федерации: «Угрозы космическим системам США и их союзников реальны, серьезны и возрастают», — написано в публикации.
Повышенное внимание в материале The Sun направлено на то, что военная элита РФ не распространяет сведения о характеристиках новейшего вооружения.
«Аналогично прошлому году, не раскрываются никакие технические характеристики новой ракеты в момент ее испытаний. Вновь созданное оружие для всего мира остается окутанным тайной», — акцентирует издание The Sun.
Авторы статьи приводят выражение генерала Космических сил США Джона Рэймонда. Высокопоставленный чиновник Пентагона в 2020 году сказал, что Российская Федерация может легко сбивать космические объекты США.
«Джон Рэймонд говорил еще в апреле 2020 года, что ракеты-перехватчики, сделанные в России, являются серьезной угрозой интересам Соединенных Штатов Америки в ближнем космосе. Генерал Раймонд убежден, что подобные комплексы РФ легко ликвидируют все американские спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите», — пишется в британской статье.
Вместе с тем авторы The Sun захотели уточнить, что испытания секретной противоракеты Россия решила провести сразу после завершения самых масштабных в истории Армейских международных игр, размах которых настолько впечатлил авторов The Sun, что они назвали военные состязания безумными.
«Последнее испытание российской ракеты состоялось после 14-дневных безумных военных игр на четырех отдельных театрах военных действий», — пишет издание.
В конце статьи авторы кратко перечислили последние военные успехи России, которые вызвали тревогу на Западе. Речь идет об участии в маневрах «Запад-2021» боевой машины поддержки танков «Терминатор», которую британские журналисты назвали «машиной для убийств», а также об отправке в войска зенитно-ракетной системы С-500 «Прометей».
«США остается только догонять, поскольку Россия разрабатывает ужасающий арсенал высокотехнологичного оружия, включая «неудержимые» гиперзвуковые ядерные ракеты и торпеду, предназначенную для создания радиоактивного цунами», — такими словами заканчивается материал The Sun.
Ранее «ПолитРоссия» приводила мнение американских обозревателей, которые рассказали, как РФ может полностью уничтожить американскую авиацию.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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