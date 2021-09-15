Американцы нашли легкий способ сбить российские «Авангарды» без ракет

Сегодня, 11:34

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Американцы нашли легкий способ сбить российские «Авангарды» без ракет

Американцы решили, что они смогут достаточно легко уничтожать российские комплексы «Авангард». Как стало известно, США собираются бороться с российским гиперзвуковым оружием с помощью энергии лазера. Поэтому американцы планируют отказаться от использования ракет при уничтожении российских комплексов «Авангард». 

В США уже разрабатывают боевые лазерные комплексы, которые будут применяться в качестве средств противовоздушной и противоракетной обороны. Как отметил заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США, генерал Джон Хайтен, таким образом можно поражать цели, которые осуществляют полет с гиперзвуковой скоростью. Американский военный чиновник  сказал, что речь идет об энергии в виде света, которая экономически эффективным способом может уничтожать крылатые  или баллистические ракеты, пишет avia.pro.

Что касается России, то она давно приступила к разработке лазерного вооружения, но большинство подобных комплексов засекречены. Так, известно о существовании лишь лазерного комплекса «Пересвет», но некоторое время назад медиа-ресурс Авиа.про опубликовал снимок еще одного лазерного боевого комплекса, но о его испытаниях и принятии на вооружение никаких данных нет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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