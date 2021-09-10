В ходе учений на Дальнем Востоке российская боевая авиация уничтожила силы условного противника

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В Забайкальском крае состоялись летно-тактическое учения, в рамках которых самолеты истребительной, бомбардировочной и штурмовой авиаций армии ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО) уничтожили несколько группировок условного противника. В маневрах участвовали многоцелевые истребители, фронтовые бомбардировщики Су-30, Су-34 и штурмовики Су-25.
Как заявила пресс-служба ВВО, авиация преодолела ПВО условного врага, обнаружила замаскированные наземные пункты с личным составом и техникой. Самолеты обрушили на позиции неприятеля неуправляемые реактивные снаряды, авиационные бомбы и корректируемые ракеты класса «земля-воздух». Движущиеся и статичные мишени, имитировавшие силы противника, были окончательно поражены с помощью пушечного вооружения.
Также по вводной задаче пилоты штурмовиков Су-25 «Грач» осуществили посадку на аэродром, условно зараженный отравляющими веществами. Перед приземлением самолеты пролетали на предельно низкой высоте. Такая тактика позволила объективно оценить характер «повреждений» взлетно-посадочной полосы.
По прибытии пилотов снабдили средствами индивидуальной защиты кожи и органов дыхания. Затем их эвакуировали в безопасный район, а самолеты прошли обработку дегазирующими рецептурами.
Кроме того, экипажи штурмовиков выполнили элементы сложного пилотажа и отработали боевое маневрирование на средних и малых высотах, а также в темное время суток отрепетировали взлет и заход на посадку по освещаемой полосе.
В учении участвовали свыше 400 военнослужащих летного и летно-технического состава, было задействовано более 50 единиц военной аэродромной техники.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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