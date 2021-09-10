Российские летчики получат новое оружие

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Компактный, мощный и малошумный пистолет-пулемет ППК-20 поступит на вооружение авиации ВКС России.
Пилот, участвующий в военных действиях, должен вступить в бой на земле, если его самолет собьют за линией фронта. Как сообщили в авиастроительной отрасли, руководство ВКС включило в НАЗ (носимый аварийный запас) летчиков истребительной, штурмовой и бомбардировочной авиации пистолет-пулемет ППК-20, вес которого составляет около трех килограммов.
ППК-20 представляет собой пистолет-пулемет Калашникова под патрон 9х19 Парабеллум. При создании этого вида оружия в основу был взят Витязь-СН, предназначенный для поражения живой силы и небронированной техники на расстоянии до 250 метров. К ППК-20 можно добавить телескопический шестипозиционный приклад. Также есть полочка на переводчике режимов огня. В сложенном состоянии пистолет-пулемет, который поставляют со штатным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы, занимает немного места и помещается в укладку аварийного запаса экипажей самолетов и вертолетов.
Огнестрельное оружие и гранаты представляют собой лишь часть носимого аварийного запаса. В комплекте также есть режущие инструменты, аптечка, консервы, сублимированное мясо, спички, рыболовные снасти, сигнальные ракеты, компас, радиомаяк, фонарь, рация, пишет ria.ru.
Как отметили специалисты, в НАЗ пригодились бы и маскировочные халаты.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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