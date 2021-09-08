Эксперт Литовкин рассказал об ответе России на появление ударных ракет США в космосе

Сегодня, 21:24

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Эксперт Литовкин рассказал об ответе России на появление ударных ракет США в космосе

Соединенные Штаты Америки давно планируют иметь глобальное военное превосходство в космическом пространстве и околоземной орбите. Так они собираются в перспективе диктовать Российской Федерации и Китайской Народной Республике все свои условия. Такую информацию в разговоре с журналистом «ПолитРоссии» сообщил эксперт по международным военно-политическим вопросам ТАСС Виктор Литовкин. 

Замруководителя МИД Российской Федерации Сергей Рябков в беседе с журналистами СМИ, рассказал, что Россия не собирается стать первым государством мира, которое разместит свое вооружение в космическом пространстве. Рябков сделал напоминание, что Москва на протяжении многих лет и десятилетий выступает за недопущение гонки вооружений в космосе. При этом Рябков предупредил, что если Соединенные Штаты Америки решатся на подобное размещение, то ответственность за последствия этого шага полностью ляжет на Вашингтон. 

Как рассказал в интервью корреспонденту «ПолитРоссии» военный обозреватель ТАСС, полковник запаса Виктор Литовкин, Штаты действительно заинтересованы в развертывании ударного оружия на орбите Земли. 

«У американцев есть программа быстрого глобального удара. Они хотят разместить в космосе ударные ракеты, которые из космического пространства могут наносить удары по российской территории. Это известная программа. Мы о ней знаем», — сообщил Литовкин.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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