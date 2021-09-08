Daily Mail: Великобритания откажется от танков «Аякс», в которых глохнут военные

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Британские танки «Аякс» опасны для здоровья. Великобритания откажется от использования легких танков из-за жалоб военнослужащих на ухудшение самочувствия в ходе испытания боевых машин, пишет газета Daily Mail. После тестирования перспективных танков за медицинской помощью было рекомендовано обратиться 310 солдатам в связи с травмами от шума двигателя и его вибраций. В начале этого года испытания пришлось приостановить, а возобновились они, когда производитель танков, британо-американская компания General Dynamics, предоставил испытателей.
Как заявил замминистра обороны Великобритании Джереми Куин, выступая в парламенте, вероятнее всего, что шумные «Аяксы» не будут использоваться из-за того, что военнослужащие жалуются на потерю слуха и боли в суставах. Теперь в Минобороны страны задумаются об угрозе здоровья экипажу новейших танков, пишет ria.ru.
Военный чиновник также сказал, что его ведомство будет работать с компанией General Dynamics, хотя он не смог обещать, что будет найдено решение этих проблем. На сегодняшний день поставлено 26 из запланированных 589 танков «Аякс». Стоимость проекта составляет 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, а общая стоимость программы оценена в 5,5 миллиарда фунтов стерлингов.
Как отмечает издание, военные сознательно могли скрывать информацию об опасности для здоровья установленного «Аякс» оборудования, чтобы правительство не отменило программу из-за шума и вибраций.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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