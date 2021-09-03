Эксперт Дандыкин назвал новейший БПЛА «Хищник» мощным рывком России вперед

Сегодня, 16:34

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Эксперт Дандыкин назвал новейший БПЛА «Хищник» мощным рывком России вперед

Россия выходит на лидирующие позиции по созданию беспилотинков. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, передают Народные Новости.

Он подчеркнул, что дрон «Хищник», оснащенный искусственным интеллектом, а также БПЛА «Охотник», работающий в паре с Су-57, позволяют РФ опередить другие страны в направлении по созданию военных воздушных дронов.

Летательный аппарат «Орион», оснащенный новым прицельно-навигационным комплексом, успешно поразил цель 100-килограмовой бомбой. Это очень хороший результат, поскольку, как объясняют эксперты, при атаке с высоты в несколько километров допустимо отклонение от цели менее 10 метров.

«По части разведывательных беспилотников мы находимся на передовых позициях. Что касается ударных БПЛА, здесь мы сделали приличный рывок вперед. Речь идет о летательных аппаратах с искусственным интеллектом, которые разрабатывают в Сибири — «Хищник» и другие», — пояснил Дандыкин.

Он также отметил, что в РФ создаются и БПЛА небольших размеров, которые могут нести небольшие по весу и объему боеприпасы. Разрабатываются как воздушные, так и морские дроны, подчеркнул Дандыкин. И Россия лидирует в этих направлениях, уверен эксперт. Он отметил, что уже в этом десятилетии российскую армию вооружат полноценными ударными беспилотниками.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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