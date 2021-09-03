Эксперт Дандыкин назвал новейший БПЛА «Хищник» мощным рывком России вперед

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Россия выходит на лидирующие позиции по созданию беспилотинков. Об этом заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин, передают Народные Новости.
Он подчеркнул, что дрон «Хищник», оснащенный искусственным интеллектом, а также БПЛА «Охотник», работающий в паре с Су-57, позволяют РФ опередить другие страны в направлении по созданию военных воздушных дронов.
Летательный аппарат «Орион», оснащенный новым прицельно-навигационным комплексом, успешно поразил цель 100-килограмовой бомбой. Это очень хороший результат, поскольку, как объясняют эксперты, при атаке с высоты в несколько километров допустимо отклонение от цели менее 10 метров.
«По части разведывательных беспилотников мы находимся на передовых позициях. Что касается ударных БПЛА, здесь мы сделали приличный рывок вперед. Речь идет о летательных аппаратах с искусственным интеллектом, которые разрабатывают в Сибири — «Хищник» и другие», — пояснил Дандыкин.
Он также отметил, что в РФ создаются и БПЛА небольших размеров, которые могут нести небольшие по весу и объему боеприпасы. Разрабатываются как воздушные, так и морские дроны, подчеркнул Дандыкин. И Россия лидирует в этих направлениях, уверен эксперт. Он отметил, что уже в этом десятилетии российскую армию вооружат полноценными ударными беспилотниками.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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