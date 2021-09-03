Артамонов рассказал, что российские «Цирконы», «Кинжалы» и «Авангарды» сделают с США

Российская Федерация превосходит Соединенные Штаты Америки по всему комплексу вооружений в совокупности. Этот факт совершенно подтверждается в реальности. Подобную информацию сообщил международный эксперт по мировым вооружениям медиахолдинга «Правда.ру» Александр Артамонов в беседе с журналистом издания Украина.ру.

Специалист указал, что на вооружении РФ имеется гиперзвуковое вооружение. Оно представляет собой боевые ракеты «Авангард», «Кинжал», и «Циркон». Подобных систем у армии Соединенных Штатов Америки просто нет в настоящее время, и не скоро появится в перспективе.

«Вот наглядный пример. В данный период времени на территории американского штата Юта осуществлено испытание двигателя 2-й ступени предполагаемой разработки прототипа гиперзвуковой ракеты. Сейчас трудно сказать, с какой скоростью данная ракета летает. Пока руководство вооруженных сил США продемонстрировало лишь макет этой ракеты. В какой-то период времени американские военные пытались показать всему миру гиперзвуковую ракету, как было сказано. Они заявили, что она напоминает российский «Авангард». Однако на самом деле, то, что разработали в США, в реальности оказалось очень смешной конструкцией. Это была тоненькая, как игла, ракета — фактически, у нее отсутствовал боевой блок. Там не могла поместиться взрывчатка или что-нибудь подобное. И мало того, когда она была закреплена на корпусе, на пилонах самолета, то все присутствующие обратили внимание, что она деревянная. Я к тому, что это был просто макет. И по этому поводу остается только верить, что они проводят сейчас испытания двигателей второй ступени, но на сегодня у них ничего подобного нет», — указал Артамонов.

Специалист также отметил, что вокруг Москвы создается беспилотная зона, в которой «выжигаются напрочь электронные мозги во всех замечательных «Байрактарах», «Предаторах» и других беспилотниках». И такие лазеры у России уже встают на вооружение, не в штучном экземпляре, заключил собеседник издания.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700