Military Watch: РФ обошла США в рейтинге самых опасных вертолетов мира

Вчера, 22:49

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Military Watch: РФ обошла США в рейтинге самых опасных вертолетов мира

Военные аналитики из США оценили вертолеты, представив список наиболее опасных. Оказалось, что львиная часть - три модели - принадлежат России. По признанию экспертов, Россия является единственной страной, которая производит несколько типов тяжелых ударных вертолетов высокого класса.

Сами американцы еще с середины прошлого века успешно разрабатывают ударные вертолеты, которым по силам оказывать поддержку с воздуха наземным военным, а также умение бороться с бронетехникой противника. Однако, даже американские эксперты признали, что более них в этом деле преуспела Россия. Об этом сообщает «ПолитРоссия», ссылаясь на издание Military Watch.

Лидирует в пятерке лучших и опасных российский Ка-52 — «Аллигатор». На серийный поток машину поставили в 2008 году и сегодня Россия обладает порядка 155 единицами таких машин.

«Вертолет особенно ценится за его тяжелое вооружение, которое располагается на двенадцати узлах подвески. Также он может использовать необычное для вертолета оружие — крылатые ракеты Х-31, способные стрелять по боевым кораблям на расстоянии более 1300 км», — описали его американские журналисты.

Вторым из сильнейших боевых платформ в мире наряду с Ка-52 является МИ-28НМ «Ночной охотник». На вооружении России вертолет с 2009 года, есть экспорт. Способен нести до 16 противотанковых ракет или до восьмидесяти 80-мм неуправляемых ракет.

«По своим летным характеристикам, огневой мощи, живучести и простоте обслуживания Ми-28 значительно превосходит своего американского конкурента Apache и славится способностью летать задом наперед», — сообщили обозреватели Military Watch.

Третье место в списке досталось американскому АH-64E Apache, разработанному специально для борьбы с танками противника и поддержки наземных частей, он может работать на больших высотах. По совокупности боевых возможностей Apache - самый мощный на Западе.

«Apache — это быстро устаревающая конструкция. В ее модернизацию были вложены очень значительные средства, особенно в датчики и вооружение <…>, но все равно возникают большие трудности с его обслуживанием», — отметили в издании.

Также в рейтинг издания вошли российский Ми-24 - невероятно популярный вертолет в своем сегменте, а также китайский Z-10M, берущий простотой обслуживания и низкими эксплуатационными расходами.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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