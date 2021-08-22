Военкор Артамонов рассказал о превосходящем НАТО российском оружии

Сегодня, 12:34

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Военкор Артамонов рассказал о превосходящем НАТО российском оружии

Военкор «Правды.ру» Александр Артамонов считает, что Россия является абсолютным лидером в военной отрасли. Он сказал, что сейчас  Россия работает над созданием новых образцов вооружений, которые появятся на Западе еще не скоро. Кроме того, российская армия располагает оружием, о котором США только мечтают. Речь идет о  гиперзвуковых ракетах «Авангард», «Циркон» и «Кинжал».

У американцев есть пока только макет подобных боеприпасов. США, в том числе, не располагают лазерным комплексом «Пересвет», который есть у ВС РФ.

Стремясь догнать Россию в сфере «гиперзвука», Пентагон приступил к работе над созданием своих образцов подобного вооружения. Но на такие проекты США тратят миллиарды долларов, а успехов в данном направлении достигнуто не было. Говоря о наземном оружии, Артамонов заметил, что российский танк Т-14 «Армата» можно считать уникальной боевой машиной, так как он создан из специальной марки стали. Такой танк превосходит все американские разработки. Американцы мечтают заполучить марку стали, которая отличается тем, что обеспечивает высокий уровень маневренности. У США есть тяжелые марки стали, а Россия имеет более легкие, позволяющие танку передвигаться более резво.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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